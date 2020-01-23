Tüketici güveni ocakta yüzde 0.1 arttı; kötümserlik sürüyor

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 oranında arttı. Aralık ayında 58.77 olan endeks, ocak ayında 58.82 oldu.

Fotoğraf: TÜİK

TÜİK’in verilerine göre, gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi aralık ayında 77.7 iken, ocak ayında yüzde 2.3 oranında artarak 79.5 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise aralık ayında 76.5 iken, ocak ayında yüzde 1.1 oranında artarak 77.4 oldu.

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Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi aralık ayında 23.8 iken, ocak ayında yüzde 9.1 oranında azalarak 21.6 oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksi ise aralık ayında 57.1 iken ocak ayında yüzde 0.5 oranında azalarak 56.8 oldu.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.