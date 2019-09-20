Tüketici güveni eylülde tarihi dibe yaklaştı

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi eylülde önceki aya göre yüzde 4.3 azalışla 55.8 seviyesine gerileyerek tarihi dip seviyesine yaklaştı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliği ile hazırlanan endeks Mayıs 2019’da yüzde 13 gibi sert bir düşüşle 55.3’e gerilemiş, bu düzey 2004’te başlayan veri tarihinin en düşük seviyesi olarak kayda geçmişti.

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TÜİK verilerine göre haziranda yüzde 4.3 artışla 57.6 değerini alan endeks, temmuzda 56.5’e gerilemiş, ağustosta ise yüzde 3.1 artışla 58.3 değerini almıştı.

Endeksin alt bileşenlerine bakıldığında gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustosta 77.8 iken, eylülde yüzde 4.9 azalarak 74 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi yüzde 5.1 azalırken, tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 0.6 arttı.

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Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.