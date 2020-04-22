Tüketici güveni çakıldı, tasarruf etme ihtimali dibi gördü

Tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5.8 oranında azaldı; mart ayında 58.2 olan endeks, nisan ayında 54.9 oldu. Bu, verinin başladığı 2004’ten bu yana en düşük seviye.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

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Endeksler gelecek 12 aylık döneme ilişkin verildi.

Maddi durum beklentisi

Buna göre, hanenin maddi durum beklentisi endeksi mart ayında 78.6 iken, nisan ayında yüzde 7.8 oranında azalarak 72.5 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi mart ayında 75.6 iken, nisan ayında yüzde 1.1 oranında azalarak 74.8 oldu.

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İşsiz sayısı

İşsiz sayısı beklentisi endeksi mart ayında 57.6 iken nisan ayında yüzde 6.7 oranında azalarak 53.8 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi mart ayında 21.2 iken, nisan ayında yüzde 13.1 oranında azalarak 18.4 oldu.

Ev veya araba alma beklentisi yok

Otomobil alma beklentisi endeksi 7.4, konut satın alma veya inşa ettirme endeksi 5.8’i gördü.