Tüketici güven endeksinde gerileme: Harcamaları kısma eğilimi var

Tüketici güven endeksi mayıs ayında nisana göre geriledi.
Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değerleniyor. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Endeksin düşmesi insanların para harcama niyetindeki düşüşe de işaret ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketine göre tüketici güven endeksi, mayısta nisandaki 71.3 düzeyinden, 69.9’a geriledi.
Daha çok gelir bekleyenlerde azalma
‘Hanenin maddi durum beklentisi’ endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.3 gerileyerek mayıs ayında 89’a düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranını gösteriyor.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 72.9 oldu
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.2 artarak mayıs ayında 72.9’ya yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.
Tasarruf etme ihtimali endeksi 26.8 oldu
Tasarruf etme ihtimali endeksi misan ayında 28.2 iken, Mayıs ayında yüzde 5.0 azalarak 26.8 çıktı. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.
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