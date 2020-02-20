Tüketici güven endeksi yüzde 2.7 düşüşle 57.3’e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında geçen aya göre yüzde 2.7 düşerek 58.8 düzeyinden 57.3’e geriledi.

Fotoğraf: DHA

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, küçük olması kötümser durumu gösteriyor.

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TÜİK verilerine göre, gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocak ayında 79.5 düzeyindeyken, şubat ayında yüzde 3.4 azalarak 76.8’e geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ocak ayında 77.4 düzeyindeyken, Şubat ayında yüzde 1.9 azalarak 75.9’a düştü.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi ocak ayındaki 56.8’den, şubat ayında yüzde 5.3 azalarak 53.8’e düştü.

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Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi ise, ocak ayındaki 21.6 düzeyinden, şubat ayında yüzde 4.2 artarak 22.5’e çıktı.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.