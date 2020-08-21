Tüketici güven endeksi yüzde 2.2 geriledi, kötümserlik sürüyor

Tüketici güven endeksi, ağustos ayında geçen aya göre yüzde 2.2 oranında gerileyerek 59.6’ya indi.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi sonuçlarını açıkladı.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77.8
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi temmuz ayında 80.6 iken, ağustos ayında yüzde 3.5 oranında azalarak 77.8’e geriledi.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi temmuz ayında 82.2 iken, ağustos ayında yüzde 3.3 oranında azalarak 79.5’e indi.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 59.5
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi temmuz ayında 61.0 iken, ağustos ayında yüzde 2.5 oranında azalarak 59.5’e düştü.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi temmuz ayında 19.9 iken, ağustos ayında yüzde 8.8 oranında artarak 21.7’ye çıktı.