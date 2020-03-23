Tüketici güven endeksi yüzde 1.7 artışla 58.2’ye çıktı

Tüketici tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.7 oranında arttı; şubat ayında 57.3 olan endeks, mart ayında 58.2’ye çıktı.

Görsel: Reuters

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, küçük olması kötümser durumu gösteriyor.

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Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubat ayında yüzde 76.8 iken, mart ayında 2.3 oranında artarak yüzde 78.6’ya çıktı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi şubat ayında 75.9 iken, mart ayında yüzde 0.5 oranında azalarak 75.6 olarak kaydedildi.

İşsiz sayısı beklentisinde artış

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi şubat ayında 53,8 iken mart ayında 7.2 oranında artarak yüze 57.6’ya yükseldi.

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Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi şubat ayında 22.5 iken, mart ayında yüzde 5,8 oranında azalarak 21.2’ye indi.

Aylık tüketici eğilim anketiyle tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleriyle gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.