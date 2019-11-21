Tüketici güven endeksi kasımda yüzde 5.2 yükseldi; kötümserlik sürüyor

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi kasım ayında önceki aya göre yüzde 5.2 artarak 59.9 seviyesine yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks ekimde 57’ye yükselse de tarihi dip seviyesine yakın kalmıştı. Endeks Mayıs 2019’da yüzde 13 gibi sert bir düşüşle 55.3 ile 2004’te başlayan veri tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.

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Temmuzda yüzde 2 düşüşle 56.5 değerini alan endeks, ağustosta 58.3’e yükselmiş, eylülde ise 55.8’e gerilemişti.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması kötümser durumu gösteriyor.

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