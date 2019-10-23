Tüketici güven endeksi ekimde 57’ye çıksa da tarihi dip seviyesine yakın

Mersin Adliyesi’nde tarafı oldukları bir iş davasını incelemek isteyen iki avukat, mahkeme başkanı tarafından kalemden kovuldu. İki avukat, olaya ilişkin tuttukları tutanakla birlikte hâkim hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulundu.