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Yaramazlara biraz batar!

Tüketici güven endeksi ekimde 57’ye çıksa da tarihi dip seviyesine yakın

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ekimde önceki aya göre yüzde 2.1 artarak 57’ye çıktı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Merkez Bankası (MB) ve TÜİK işbirliğiyle hazırlanan endeks eylülde 55.8 ile tarihi dibe yaklaşmıştı. Endeks mayısta yüzde 13 düşüşle 55.3’e gerileyerek 2004’te başlayan veri tarihinin dibine gerilemişti.

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Haziranda yüzde 4.3 artışla 57.6 değerini alan endeks, temmuzda 56.5’e gerilemiş, ağustosta ise yüzde 3.1 artışla 58.3’e yükselmişti.

Endeksin alt bileşenlerine bakıldığında gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekimde yüzde 1.1 artarak 74.8’e çıktı. İşsiz sayısı beklentisi endeksi yüzde 2.7 artarken, tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 0.2 arttı.

Aylık tüketici eğilim anketiyle tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri, gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

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Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması kötümser durumu gösteriyor.

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