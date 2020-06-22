Tüketici güven endeksi bir ayda yüzde 5.2 arttı ama kötümserlik sürüyor

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5.2 oranında arttı. Endeks haziran ayında 62.6 oldu.

Fotoğraf: AA

TÜİK’in verilerine göre, gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi mayıs ayında 79.2’yken, haziranda yüzde 0.8 oranında artarak 79.9 oldu.

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Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise mayıs ayında 81.8’ken, haziran ayında yüzde 4.5 oranında artarak 85.5 olarak kayda geçti.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi mayıs ayında 55.3 olmuştu. Haziran ayında bu oran yüzde 12.2 artarak 62.1’e yükseldi.

Tüketici güven endeksi. (Grafik: TÜİK)

Tasarruf etme ihtimali endeksi mayıs ayında 21.7’yken, haziran ayında yüzde 6.5 oranında artarak 23.1 oldu.

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Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması iyimserliği, 100’den küçük olması ise duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.