Tüketici güven endeksi artış gösterse de karamsarlık sürüyor

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Tüketici güven endeksi geçen aya göre artış gösterse de hala iyimserlik eşiğinin altında.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Merkez Bankası işbirliğiyle hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 1,9 artış kaydetti. Buna göre haziranda 70 olan endeks değeri temmuzda 71,3 olarak kayda geçti.

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Artış var, güvensizlik sürüyor

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2,1 artarak 91,9’a yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi, 0 ile 200 aralığında değer alabiliyor ve 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Bu bağlamda 2,1 puanlık artış gelişme olarak görülse de yeterli rakama hala ulaşılabilmiş değil.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi temmuzda yüzde 1,6 azalarak 95,7 değerine düştü. Söz konusu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 74.4 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi de bu ay yüzde 5,2 artış kaydederek 74,4 oldu. Bu durum, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5,8 arttı. Haziran ayında 22,1 olan endeks, temmuzda 23,3 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.