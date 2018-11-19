Tüketici az aldı, çok ödedi: Parakende satış yüzde 3.4 düşerken cirolar 22.5 yükseldi

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azalırken, satıcıların ciroları yüzde 22.5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre satış hacminin yüzde 3.4 azaldığı eylül ayında gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,9 arttı.

Reklam

Ağustosa görü düşüş yüzde 4.5

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 azaldı.

Satış miktarı düşse de ciro arttı

Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 24,7 arttı.

Reklam

Perakende ciro 2018 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 azaldı.