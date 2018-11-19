Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tüketici az aldı, çok ödedi: Parakende satış yüzde 3.4 düşerken cirolar 22.5 yükseldi

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azalırken, satıcıların ciroları yüzde 22.5 arttı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre satış hacminin yüzde 3.4 azaldığı eylül ayında gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,9 arttı.

Reklam

Ağustosa görü düşüş yüzde 4.5

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 azaldı.

Satış miktarı düşse de ciro arttı

Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 24,7 arttı.

Reklam

 

Perakende ciro 2018 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 azaldı.

Tüketici güveni 10 yıllık dibi buldu: Bir ayda 4.8 puanlık düşüş

Kur ve enflasyon etkisi: Dört kişiden biri mutfak harcamasından kısıyor

15 yılın en yükseği: Enflasyon aylık 2.67, yıllık 25,24

MB başkanı enflasyonu dördüncü kez bilemedi: Tahmin 13,4’ten 23,5’e çıktı

İktisat profesörü ekim enflasyonuna dikkat çekti: Hükümet manipüle edecek

Enflasyonla mücadele: Pegasus ve THY de indirim kampanyasına katıldı

Enflasyonla mücadele: TMSF kayyımındaki şirketlerden en az yüzde 10 indirim

Koç’tan ‘enflasyonla mücadele’ye destek: ‘Uygun’ sektörlerde indirim vaadi

Bankalar faizde, firmalar üründe yüzde 10 indirim yapacak, elektrik ve gaza zam yok

Enflasyon programına destek: Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro’dan indirim

Enflasyonla mücadele: İş aleminden destek açıklamaları geliyor

‘Sürpriz’: Hükümet, şirketlerden ürünlerine yüzde 10 indirim yapmalarını isteyecek

 

SON HABERLER

Kriz, kitabı da vurdu: Yüzde 80’e varan zam

Döviz kurlarında yaşanan artışt kitap fiyatlarını da etkiledi. İstanbul Kitap Fuarı’nda kitap fiyatlarının yüzde 60, kaynak kitapların ise yüzde 70-80 oranında artmasına sebep oldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...