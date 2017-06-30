Tükenen ülke: Antidepresan kullanımı beş yılda yüzde 25 arttı

Türkiye’de 2011-2016 arasında antidepresan kullanımı yüzde 25.6 arttı.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın soru önergesine verdiği yanıtta şu ifadeler yer aldı: “Türkiye’de 2015 yılında 7 milyon 915 bin 911 kişi ruh sağlığı ve hastalıkları dalında muayene oldu. Muayene sayısı bir yılda 740 bin 602 kişi artarak 2016 yılında 8 milyon 656 bin 513 kişiye yükseldi. 2017 yılının ilk dört ayındaysa ruh sağlığı ve sinir hastalıkları dalında muayene olanların sayısı 3 milyon 238 bin 430 oldu.”

‘Çözüm, demokrasinin işlemesi’

Bakanlığın verilerine göre her sekiz kişiden birinin ruh ve sinir hastalıkları sebebiyle hastaneye başvurduğunu belirten CHP’li Nazlaka’ysa şöyle konuştu: “Sosyal baskı, önyargılar ve diğer nedenlerle doktora gitmeyenler dahil edildiğinde bu sayının çok daha yüksek olduğu ortada. Çözüm, demokrasinin kural ve kurumlarıyla yeniden sağlıklı olarak işletilmesi, adalet sisteminin tarafsız ve adil olmadığı konusundaki yaygın görüş ve kanının ortadan kaldırılması, muhalif görüş ve düşüncede olanların üzerindeki baskıların yok edilmesi, üreten ve fırsat eşitliği olan, halkın bugünden ve yarından umut duyduğu bir Türkiye’nin yaratılmasıdır.”

Türkiye’nin terör, işsizlik gibi sorunlarını çözerek bir an önce normalleşmesi gerektiğini kaydeden CHP’li vekil, aksi halde herkesin, ‘Oynatmaya az kaldı doktorum nerde?’ şarkısını söyleyeceğini belirtti.