TÜİK’in ‘ölüm nedeni istatistikleri’ açıklandı: Dolaşım sistemi hastalıkları zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Rapora göre dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler 165 bin 323 ile birinci sırada, kötü huylu tümörlerse ikinci sırada.

ANKA haber ajansının aktardığına göre ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2017’de de değişmedi.

Reklam

Yüzde 39,7’yle dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada. İkinci sırada 19,6 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırayıysa yüzde 12 ile solunum sistemi hastalıkları var.

Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2017 yılında yüzde 39,7’si iskemik kalp hastalığından, yüzde 22,9’uysa serebro-vasküler hastalıktan kaynaklandı.

Reklam

Kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2017 yılında 79 bin 889. Bu ölümlerin yüzde 31’i gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı.

Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde, 2017 yılında dolaşım sistemi hastalıkları en çok (55 bin 284 kişi) 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörler ise en fazla (22 bin 982 kişi) 65-74 yaş grubunda görüldü.

İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğindeyse, 2017 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla, Denizli (yüzde 49,6), Aydın (yüzde 48,9), Balıkesir (yüzde 47,8), Çanakkale (yüzde 47,2) ve Afyonkarahisar (yüzde 46,48).

İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla, Kırklareli, Rize ve Kocaeli (yüzde 23,3), Tekirdağ (23,2) ve İstanbul (yüzde 23).