TÜİK’in hesabı: İşsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.7’ye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik oranının nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan düşerek yüzde 9.7’ye gerilediğini bildirdi.

TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018’in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bin kişiye indi.

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Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0.6 puanlık azalışla yüzde 11.6’ya, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2.0 puanlık azalışla yüzde 17.8’e ve 15-64 yaş grubunda işsizlik de 0.5 puanlık azalışla yüzde 9.9’a geriledi.

Mayıs döneminde tarım sektöründe çalışanların sayısı geçen yıla göre 97 bin azalırken tarım dışı sektörlerde çalışanların sayısı ise 747 bin arttı.

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Diğer veriler şöyle:

– İstihdam edilenlerin yüzde 18.8’i tarım, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 7.2’si inşaat, yüzde 54.6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.

– Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.8 puan, inşaat sektörünün payı 0.3 puan, sanayi sektörünün payı 0.6 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0.6 puan arttı.

– İşgücü 2018 yılı mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 561 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 53.3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 72.6, kadınlarda ise 0.5 puanlık artışla yüzde 34.4 olarak kaydedildi.