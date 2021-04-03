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Yaramazlara biraz batar!

TÜİK yüzde 18 diyor ama seçmenlere göre gıda fiyatları yüzde 40’ın üstünde arttı

TÜİK’in son raporunda yüzde 18.40 açıklamasına karşın, Metropoll’ün araştırması, gıda enflasyonunun seçmen gözünde yüzde 40’ın bile üstünde algılandığını ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

TÜİK şubatta yayınladığı raporunda, tüketici fiyat endeksini yıllık bazda yüzde 15.6 açıklamış, endekste en yüksek ağırlığa sahip gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise fiyatlarda yıllık yüzde 18.4 artış kaydedildiğini duyurmuştu.

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Ancak Metropoll şirketince mart sonunda, 26 bölgedeki 28 farklı ilden 1637 kişiyle yürütülen çalışmaya göre seçmenler gıda enflasyonunu çok daha yüksek bir seviyede algılıyor.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 47’si gıda fiyatları enflasyonunun yüzde 40 veya üstünde olduğu görüşünde.

Gıda enflasyonunun TÜİK’in belirttiği seviyelerde olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 5.

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Araştırmanın sonuçları ve sonuçların partilere göre dağılımı şöyle:

Ekonomist Atilla Yeşilada da Metropoll’ün çalışmasını paylaşarak, TÜİK verileriyle ‘akıl almaz bir fark’ olduğunu söyledi.

Öte yandan, Merkez Bankası’nın yıl sonu için belirlediği enflasyon yüzde 9.4; yeni başkan Şahap Kavcıoğlu ise orta vadede hedefin yüzde 5 olduğunu açıklamıştı.

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