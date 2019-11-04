TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 8.55’e geriledi

Tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 2.0 artarken yıllık enflasyon yüzde 8.55’e geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatlarında dokuz aylık artış yüzde 10.59, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 16.81 olarak kaydedildi.

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TÜİK verilerine göre;

– Aylık en yüksek artış yüzde 11.70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 3.55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.65, haberleşmede yüzde 1.43 ve ulaştırmada yüzde 1.17 artış gerçekleşti.

– Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0.59 ile eğlence ve kültür oldu.

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– Yıllık en fazla artış yüzde 43.60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE), bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 14.24, eğitim yüzde 14.20, lokanta ve oteller yüzde 13.71 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13.43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

TÜİK verilerine göre, özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 1.58 arttı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9.66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16.09 artış kaydedildi.

Ekim 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kaydedildi.

Üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 1.70

Yurt içi üretici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.17 arttı ve üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 1.70 olarak kayda geçti.

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki 10 aylık artış yüzde 6.71 ve yıllık artış da yüzde 1.70 düzeyinde kaydedildi.

‘Merkez’in yıl sonu beklentisi yüzde 12

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 13.9’dan yüzde 12’ye çekildiğini duyurmuştu.

Uysal, yıllık enflasyondaki düşüşüşün ana alt gruplara yayıldığını kaydetmiş, aşağı yönlü sürükleyicinin temel mal ve gıda grupları olduğunu ifade etmişti.

