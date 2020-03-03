TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 12.37’e yükseldi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.37 arttı. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 13.94 artış kaydedildi.

Fotoğraflar: TÜİK

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 5.98 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6.01 ile eğlence ve kültür ve yüzde 7.36 ile ev eşyası oldu.

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Alkoldeki fiyat endeksi yüzde 40.15 arttı

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40.15 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 16.44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15.31 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2020 yılı şubat ayında azalış gösteren gruplar ise, yüzde 1.34 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0.38 ile ulaştırma ve yüzde 0.22 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, ana harcama grupları itibariyle 2020 yılı şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 2.33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2.03 ile sağlık ve yüzde 0.86 ile eğitim oldu.

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Şubatta 146 kalemin fiyatı düştü, 248 kaleminse arttı

Şubat 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden, 146 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 248 maddenin ortalama fiyatında ise artış kayda geçti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre değişim olmazken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0.34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.10 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.08 artış kaydedildi.

ÜFE 12 aylık ortalamada yüzde 14.18 arttı

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.48, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2.33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.18 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 12.26, imalatta yüzde 8.52, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19.24, su temininde yüzde 5.27 artış olarak kayda geçti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 6.46, dayanıklı tüketim malında yüzde 10.40, dayanıksız tüketim malında yüzde 12.77, enerjide yüzde 12.34, sermaye malında yüzde 9.55 artış olarak kaydedildi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık yüzde 0.66 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1.44, imalatta yüzde 0.66 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2.38, su temininde yüzde 0.07 azalış olarak kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1.29, dayanıklı tüketim malında yüzde 1.30, dayanıksız tüketim malında yüzde 0.94 artış, enerjide yüzde 4.17 azalış, sermaye malında ise yüzde 0.93 artış olarak kayda geçti.

Yıllık en düşük artış yüzde 0.14 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti

Yıllık en düşük artış; yüzde 0.14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 1.48 ile giyim eşyası, yüzde 1.52 ile kömür ve linyit olarak kaydedildi. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 51.88, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 20.05, metal cevherleri yüzde 19.96 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en fazla azalış; yüzde 8.96 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 7.62 ile tütün ürünleri, yüzde 2.38 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı olarak kaydedildi.

Buna karşılık metal cevherleri yüzde 3.36, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 3.16, ana metaller yüzde 2.30 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.