TÜİK ‘yeni sistem’e göre verileri açıklamaya başladı: İşsizlik düştü, istihdam arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk kez bugün yeni sisteme göre işgücü istatistiklerini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TÜİK bugün itibariyle işgücü istatistiklerinde revizyona gitti. Verileri üç aylık ortalama yerine ilgili ay olarak açıklamaya başladı.

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Ocak ayı işgücü istatistikleri şöyle:

*Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre 0.4 puan azalışla yüzde 12.2 oldu

*Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre 0.5 puan azalışla yüzde 14.2 oldu

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*İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 822 bin 27.7 milyon kişi, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı ise 1.2 puanlık artış ile yüzde 43.8 oldu

*Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.7 puanlık azalışla yüzde 24.7, istihdam oranı 0.5 puan artarak yüzde 30.1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 39.9 seviyesinde kaydedildi.

*Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 29.1 oldu.

*Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19.7 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22.5 kaydedildi.