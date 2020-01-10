TÜİK verisindeki tuhaflık: Çalışma çağına gelenlerin sadece yüzde 9’u işgücüne katıldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı işgücü verilerine göre çalışma çağındaki nüfus 915 bin artarken, işgücüne katılım sadece 82 bin kişi arttı. Bu rakam, önceki yılların verileriyle çarpıcı farklılık gösteriyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TÜİK bugün, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan Ekim 2019 dönemine dair işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranının yüzde 13.4’e, genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 25.3’e yükseldiği belirtilen açıklamada, çalışma çağındaki nüfus ve işgücüne katılıma dair veriler de aktarıldı.

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Kaynak: TÜİK/@ugurses

Söz konusu kategoriye ait önceki yılların verisi ele alındığında, işgücüne katılımdaki artış, çalışma çağındaki nüfus artışıyla çok yakın olmuş, bazı yıllarda da üstüne çıkmış.

Çalışma çağındaki nüfus 15 yaş üstü nüfus olarak tanımlanırken işgücü ise aktif kayıtlı çalışan ve iş arayanlara deniyor.

TÜİK’in bugünkü raporuna göre, işgücüne dahil olmamayı ‘tercih edenler’in yüzde 39.8’i ev işleriyle meşgul. Yüzde 7.5 ise iş aramamasına rağmen çalışmaya hazır. Yüzde 2.3’ünse iş bulma ümidi yok.

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Twitter hesabında TÜİK verilerinde geçmiş yıllara kıyasla oluşan bu farklılığa dikkat çeken iktisatçı Uğur Gürses, işgücüne katılımdaki artışın düşmesiyle, işsizlik oranının da daha düşük çıkmış olabileceğini ifade etti.

Gürses şöyle yazdı: “Son 1 yılda çalışma çağındaki nüfus 958 bin kişi artarken, ne olmuş da (geçmiştekinden farklı olarak) bunların sadece 82 bini işgücüne katılmış? Miras mı kalmış? Piyango mu çıkmış? Yoksa işsizlik oranı düşük çıksın diye mi işgücüne katılmamışlar?”