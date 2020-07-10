TÜİK verisi: İstihdam oranı ve işgücüne katılımda sert düşüş; işsizlik yatay

İşsiz sayısı nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.2 puanlık azalış ile yüzde 12.8 seviyesinde kaydedildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Güncel veriler önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandı.

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İstihdam oranı yüzde 41.1

İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişi, istihdam oranı ise 4.9 puanlık azalış ile yüzde 41.1 oldu.

İşgücüne katılım yüzde 47.2

İşgücü 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 5.7 puanlık azalış ile yüzde 47.2 kaydedildi.

Kayıt dışı yüzde 28.7

Bu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, 5.5 puan azalarak yüzde 28.7 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı 5.8 puan azalarak yüzde 17.3 oldu.

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İşsizlik yüzde 13.1

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı 0.2 puan azalışla yüzde 13.1, tarım dışı işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalışla yüzde 15.0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 5.1 puanlık azalışla yüzde 45.5, işgücüne katılma oranı ise 6 puanlık azalışla yüzde 52.4 oldu.

Genç işsizliği yüzde 24.4

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 1.2 puanlık artışla yüzde 24.4, istihdam oranı ise 7 puan azalarak yüzde 26.1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8.6 puanlık azalışla yüzde 34.5 seviyesinde kaydedildi.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5.7 puanlık artışla yüzde 29.1 seviyesine geldi.