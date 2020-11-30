TÜİK verisi: Ekonomi üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 6.7 büyüdü

Gayrisafi yurt içi hasıla (GYSH) üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 6.7 artış gösterdi. Beklenti yüzde 4.8 civarındaydı.

Fotoğraf: Reuters

İkinci çeyrekte pandemi nedeniyle alınan kapanma gibi önlemlerin üçüncü çeyrekte olmaması nedeniyle ekonomik aktivitede canlanma bekleniyordu.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2020’nin üçüncü çeyreğine ilişkin GYSH verileri şöyle:

GSYH zincirlenmiş hacim endeksi olarak, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.7 arttı.

Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 16.7 arttı

TÜİK ilk çeyrek GSYH artışını yüzde 4.4’ten yüzde 4.5’e revize etti. İkinci çeyrekteki yüzde 9.9 daralmada da revizyon yapıldı ancak değişiklik yaratmadı

Üretim yöntemiyle GSYH üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22.6 artarak 1.42 trilyon lira oldu

GSYH’nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla 197.38 milyar dolar olarak kaydedildi.

Devletin nihai tüketim harcamaları, üçüncü çeyrekte bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 1.1 arttı. Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları yüzde 9.2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22.5 artış gösterdi.

Mal ve hizmet ithalatı üçüncü çeyreğinde yüzde 15.8 artarken ihracat yüzde 22.4 azaldı.

İvme kaybetmesi bekleniyor

Üçüncü çeyrek ardından büyümenin dördüncü çeyrekte bir miktar ivme kaybetmesi bekleniyor. Hem ekonomistler hem de ekonomi yetkilileri açıklamalarında benzer görüşte.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, geçen hafta yaptığı bir konuşmada ağustostan itibaren yapılan sıkılaştırmalara rağmen ekonomik toparlanmanın devam ettiğini belirtmişti. Özbaş toparlanmanın önümüzdeki dönemde daha yavaş olsa da yıl sonuna kadar süreceğini de söylemişti. Öncü veriler de ekonomik aktivitede bir ivme kaybına işaret ediyor. Corona virüsü salgının yarattığı endişelerle nisan ayında dip yapan ve ardından ekime kadar aralıksız yükselen ekonomik güven endeksi kasımda yüzde 3.5 geriledi.