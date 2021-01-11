TÜİK verileri: İşsiz sayısı 391 bin, istihdam 896 bin kişi azaldı; işsizlik düştü

İşsizlik oranı eylül-ekim-kasım döneminde bir önceki döneme göre değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0.7 puan azalarak yüzde 12.7’ye geriledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TÜİK işgücü ekim dönemini istatistikleri şöyle:

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*Tarım dışı işsizlik oranı ekim döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre 0.9 puan azalışla yüzde 14.8’e geldi.

*Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak yaklaşık 4 milyon kişi oldu.

*İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 896 bin kişi azalarak 27.45 milyon kişi oldu.

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*İstihdam oranı bir önceki yıl aynı döneme göre 2.3 puan azalış ile yüzde 43.6’ya geldi.

*İşgücü, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.29 milyon bin kişi azalarak 31.45 milyon kişi, işgücüne katılma oranı ise 3 puan azalış ile yüzde 50 olarak kaydedildi.