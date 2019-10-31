TÜİK: Turizm gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 22 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2019 yılının üçüncü çeyreğinde turizm geliri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22 artışla 14 milyar dolara çıktı.
Cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç turizm gelirlerinin yüzde 82.1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 17.9’u yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
Yabancıların ortalama harcaması 623 dolar
Üçüncü çeyrekte ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 649 dolar. Yabancıların ortalama harcaması 623 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması 789 dolar.
Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı üçüncü çeyrekte geçen yıl aynı çeyreğe göre yüzde 15 artışla 21.6 milyona yükseldi.
Yurt dışını ziyaret yüzde 30 arttı
Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçilerin yüzde 85.3’ünü yabancılar, yüzde 14.7’sini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri yüzde 1.8 artarak 1.23 milyar dolara çıktı.
Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30.2 artışla 2.95 milyon olarak kaydedildi.
Yabancı ziyaretçi sayısı eylülde yüzde 13 arttı
Kültür ve Turizm Bakanlığı da Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.23 artışla 5.43 milyona yükseldiğini açıklamıştı.