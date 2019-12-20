TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 1.9 azalarak 58.8 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (MB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 oranında azaldı. Kasım ayında 59.9 olan endeks, aralık ayında 58.8 oldu.

Fotoğraf: TÜİK

TÜİK’in verilerine göre, gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi kasım ayında 79.3 iken, aralık ayında yüzde 2.1 oranında azalarak 77.7 oldu.

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Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) kasım ayında 78.5 iken, aralık ayında yüzde 2.5 oranında azalarak 76.5 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) kasım ayında 58.8 iken aralık ayında yüzde 2.9 oranında azalarak 57.1 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) kasım ayında 23 iken, aralık ayında yüzde 3.5 oranında artarak 23.8 oldu.