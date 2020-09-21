TÜİK, tüketici güven endeksinden işsizlik ve tasarruf beklentilerini çıkardı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksi hesaplama yönteminde değişikliğe gittiğini duyurdu. Güncelleme sonrası işsiz sayısı ve tasarruf beklentisi tüketici güven endeksinden çıkarıldı.

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TÜİK açıklamasına göre endeksteki göstergeler değiştirildi.

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‘Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali‘ göstergeleri değiştirildi.

Bunda böyle endeks için ‘geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi‘ göstergeleri esas alınacak.

‘Avrupa Komisyonu tavsiyesiyle yapıldı’

TÜİK açıklamasında Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü (DG ECFIN) tarafından 2018 yılında tüketicilerin değerlendirme ve beklentilerini daha iyi ölçmek, düşüncelerini daha iyi yansıtmak ve endeksin kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar yapıldığı belirtilerek şöyle dendi: “Bu çerçevede, oluşturulan yeni tüketici güven endeksi hesaplamalarına 12 aylık dönem için ‘işsiz sayısı beklentisi’ ve ‘tasarruf etme ihtimali’ endeksleri dahil edilmezken, diğer iki alt endeks hesaplamalarda yer aldı.”

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Açıklamada bu kapsamda, Ocak 2019 tarihinden itibaren DG ECFIN tarafından tüketici güven endeksinin yeni alt endeksler kullanılarak hesaplanacağı belirtildi.

Güncellenen endeks serileri bugün yayınlanacak. Eski yöntemle hesaplanan endeksler de haber bülteni tablolarında yayınlanmaya devam edecek.