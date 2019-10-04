TÜİK: Trafikteki araç sayısı 23 milyonu geçti

Ağustos ayında trafiğe kayıtlı toplam araç sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 atarak 23 milyon 113 bin 30’a yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre trafiğe kayıtlı taşıtların üzde 54.1’i otomobil, yüzde 16.4’ü kamyonet, yüzde 13.3’ü motosiklet, yüzde 8,2’si traktör, yüzde 3.7’si kamyon, yüzde 2.1’i minibüs, yüzde 0.9’u otobüs, yüzde 0.3’ü ise özel amaçlı taşıt.

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Ağustos ayında trafiğe kaydedilen taşıtların yarısı otomobil

Trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 39 bin 110 oldu. Bu taşıtların arasından otomobil yüzde 49.8 ile ilk sırada.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 42.2 azaldı.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 419 bin 944’e ulaşırken, 179 bin 665 taşıtın ise kaydı silindi. Böylece söz konusu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 240 bin 279 arttı.