TÜİK: Temmuzda perakende satış hacmi yüzde 1.5 azaldı, satışlar düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayına ilişkin açıkladığı verilere göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 1.5 geriledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.7 azaldı.

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Ggıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.3 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı.

Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5 düştü.