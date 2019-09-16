Diken

Yaramazlara biraz batar!

TÜİK: Temmuzda perakende satış hacmi yüzde 1.5 azaldı, satışlar düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayına ilişkin açıkladığı verilere göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 1.5 geriledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.7 azaldı.

Reklam

Ggıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.3 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı.

Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5 düştü.

İstanbul’da ağustos perakende enflasyonu temmuza göre arttı

İstanbul’da perakende fiyatları yıllık yüzde 19.27 arttı, rekor sigarada

Perakende satışta yüzde 5 düşüş

SON HABERLER

Ruhani: Suriye’de istikrar ve huzur için ABD’nin işgali sona ermeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ankara’da yarın Türkiye, İran ve Rusya’nın Suriye’deki durumu görüşmek için düzenleyeceği ‘Astana zirvesi’ için Türkiye’ye hareketinden önce başkent Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında “Suriye’de istikrarın oluşması için ABD’nin işgali sona ermelidir” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...