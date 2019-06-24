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Yaramazlara biraz batar!

TÜİK: Seçim ayında tüm sektörlere güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü ve inşaat sektörü güven endekslerinin hepsi, seçim belirsizliğiyle geçen haziran ayında yükseldi.

TÜİK verilerine göre;

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– Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 79.4 iken, haziran ayında yüzde 7.5 oranında artarak 85.4 oldu.

– Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi haziran ayında yüzde 3.7 oranında artarak 93.2 oldu. 

– Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 49.8 iken, haziran ayında yüzde 1.3 oranında artarak 50.4 oldu.

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– Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 8.6, yüzde 8 ve yüzde 6.2 artarak 81.6, 79.1 ve 95.6 değerlerini aldı.

– Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 4.2 artarak 82.1 ve 91.3 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 2.4 azalarak 106.3 oldu.

– İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 3.9 artarak 63.6 değerini aldı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise yüzde 2.8 azalarak 37.3 oldu.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

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