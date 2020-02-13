Diken

Yaramazlara biraz batar!

TÜİK: Sanayi üretimi yüzde 8.6 arttı

Türkiye genelinde sanayi üretimi geçen aralık ayında yıllık bazda yüzde 8.6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 arttı.

Reklam

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1.5 arttı.

Sanayi üretiminde bir yılda yüzde 5.1 artış

Otomotivde üretim 2019’da yüzde 5.7 geriledi

50’yi geçen imalat endeksi 22 aydır ilk defa büyümeye işaret etti

Sanayi üretimi 13 ay daralmanın ardından eylülde yüzde 3.4 arttı

TÜİK: Sanayi üretimi yüzde bir önceki yıla göre yüzde 3.6 azaldı

TÜİK: Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1.2 azaldı

Sanayide küçülme 15 aydır sürüyor

Sanayi üretimi nisan ayında yüzde 4 azaldı

Sanayi üretimi martta yıllık yüzde 2.2 azaldı

Sanayi üretimi şubatta yüzde 5.1 azaldı

Sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 7.3 azaldı

Sanayi üretiminde 10 yılın en sert düşüşü: Yüzde 9.8

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...