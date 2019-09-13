TÜİK: Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1.2 azaldı

2019 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.4 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık toplam sanayi üretimi ise yüzde 1.2 azalmış oldu.

Fotoğraf: tuik.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yıla göre yüksek teknoloji üretimi yüzde 38 artarken, orta-düşük teknoloji üretimi yüzde 7.8 azaldı.