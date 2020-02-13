TÜİK: Perakende satış hacmi yüzde 11 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi geçen sene aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) perakende satış endeksleri verilerine göre, geçen sene aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 15.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.8 arttı.

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Perakende satış hacmi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.0 yükseldi. İstanbul DHA

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ise aralıkta kasım ayına göre yüzde 1.1 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.0 azaldı.

Perakende satış hacmi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.0 yükseldi. İstanbul DHA

Perakende ciro oranları ise yıllık yüzde 22.1’lik artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19.0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 20.8 arttı.

Perakende satış hacmi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.0 yükseldi. İstanbul DHA

Perakende ciro aylık yüzde 1.8 artarken, aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2.3 arttı.

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