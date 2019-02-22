TÜİK: Okumayanlar daha mutlu, mutsuzluk arttı ama insanlar umutlu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması‘nın 2018 yılı sonuçlarına göre mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı geçtiğimiz yıla göre yüzde 58’den yüzde 53,4’e düştü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Mutluluk oranı, 2017 yılında erkeklerde yüzde 53,6 iken 2018 yılında yüzde 49,6’ya, kadınlarda ise yüzde 62,4’den yüzde 57’ye geriledi.

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En mutlu 65 yaş ve üzeri

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde en yüksek mutluluk oranına sahip 65 ve üzeri yaş grubu, 2017 yılında yüzde 66,1 iken 2018 yılında yüzde yüzde 61,2 çıktı. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında yüzde 53,1, 2018 yılında yüzde 47,8 ile 45-54 yaş grubunda.

Evliler daha mutlu

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu beyan eden evli bireylerin oranı yüzde 56,3 iken evli olmayanlarda yüzde 46,7.

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Cinsiyete göre bakıldığında ise evli erkeklerin yüzde 51,6’sı, evli kadınların ise yüzde 60,7’si mutlu.

Eğitim almayanlar daha mutlu

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde en yüksek mutluluk oranı, yüzde 59 ile bir okul bitirmeyenlerde.

Bunu sırasıyla yüzde 53,9 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52,6 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 52,3 ile ilkokul mezunu ve yüzde 51,3 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.

Her şeyin başı sağlık

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 69. Bunu sırasıyla yüzde 15,5 ile sevgi, yüzde 8,8 ile başarı, yüzde 4,2 ile para ve yüzde 2,2 ile iş takip etti.

Bireyler gelecekten umutlu

Geleceğinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 72,1 oldu. Erkeklerin oranı yüzde 71,1 iken kadınlarınki yüzde 73.