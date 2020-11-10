TÜİK: İstihdam kaybı 975 bin, gençlerin sadece üçte biri çalışıyor ama işsizlik düştü

Türkiye’de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0.8 puanlık azalışla yüzde 13.2 oldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalış ile yüzde 15.7 kaydedildi.

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Temel işgücü göstergeleri şöyle:

İstihdam sayısı 975 bin kişi azalarak 27 milyon 554 bin kişi oldu.

İstihdam oranı ise 2.4 puanlık azalış ile yüzde 43.9 oldu.

İstihdam sayısı tarım sektöründe 314 bin, sanayi sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 717 bin kişi azaldı, inşaat sektöründe ise 147 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 19.2’si tarım, yüzde 19.8’i sanayi, yüzde 6.2’si inşaat, yüzde 54.7’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Kayıt dışı yüzde 32.9

Ağustos döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.2 puan azalarak yüzde 32.9 olarak kaydedildi Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.8 puan azalarak yüzde 20.6 oldu.

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Genç nüfusta işsizlik yüzde 26.1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.3 puanlık azalışla yüzde 26.1, istihdam oranı ise 3.3 puan azalarak yüzde 31.1 oldu.

Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 5.4 puanlık azalışla yüzde 42.1 seviyesinde belirlendi. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puanlık artışla yüzde 30.4 seviyesinde kaydedildi.