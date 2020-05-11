TÜİK: İşsizlik oranı şubat döneminde önceki yıla göre yüzde 1.1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik oranının şubat döneminde bir önceki yıla göre 1.1 puan azalışla yüzde 13.6 olduğunu açıkladı. Ocak döneminde işsizlik oranı yüzde 13.8’di.
TÜİK’in açıkladığı ocak, şubat ve mart aylarını yani büyük bölümü corona virüsü öncesi dönemi kapsayan şubat dönemi işgücü istatistikleri şöyle:
*İşsizlik oranı şubat döneminde bir önceki yıla göre 1.1 puan azalışla yüzde 13.6 oldu. (Ocak dönemi: Yüzde 13.8)
*Tarım dışı işsizlik oranı aynı dönemde 1.5 puanlık azalışla yüzde 15.4’e geldi. (Ocak dönemi: Yüzde 15.7)
*Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı aynı dönemde 502 bin kişi azalarak 4.23 milyon kişi oldu.
*15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı aynı dönemde 1.7 puan azalarak yüzde 24.4’e geldi.
*Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 12.7 oldu.