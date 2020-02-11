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Yaramazlara biraz batar!

TÜİK: İnşaat maliyetleri aralıkta yıllık yüzde 10.76 arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME) aralık ayında aylık bazda yüzde 1.01 arttı, böylece yıllık artış yüzde 10.76 düzeyinde kayda geçti.

Fotoğraf: Nuhoğlu İnşaat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aralık ayında kasıma göre aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1.23, işçilik endeksi de yüzde 0.57 arttı. Yıllık olarak da malzeme endeksi yüzde 4.93, işçilik endeksi de yüzde 25.55 yükseldi.

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Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 0.83 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 11.04 arttı. Malzeme endeksi aylık yüzde 1.01 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.12 yükseldi. Aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 0.46, yıllık yüzde 25.70 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık yüzde 1.66, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 9.84 artarken malzeme endeksi aylık yüzde 1.95, işçilik endeksi yüzde 0.98 arttı.

Ayrıca, malzeme endeksi yıllık yüzde 4.33 ve işçilik endeksi yüzde 24.96 yükseldi.

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