TÜİK: Gazete ve dergi tirajları düştü; tiyatro salonu ve sinema seyircisi sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla kültür harcamaları yüzde 23.4 artarak 54 milyar 383 milyona çıktı. Buna rağmen gazete ve dergilerin tirajı düştü, tiyatro salonu ve sinema seyircisi sayıları geriledi.

Fotoğraf: DHA

Kültür harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2018’de 1.5 olarak kaydedildi.

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En çok harcama mimarlık alanında

Genel devlet harcamaları için kültürel alanlara yapılan harcamalar bazında ele alındığında, mimarlık yüzde 35.9, kitap ve yazılı basın yüzde 11.8, gösteri sanatları yüzde 8.9, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 8.8, doğal miras yüzde 7.4 ve kültürel miras yüzde 5.8 orana sahip.

Hanehalkı kültür harcamasının yüzde 25.8’i televizyon yayınlarına

Hanehalkı kültür harcamaları yüzde 23.9 artarak 18 milyar 960 milyon 232 lira oldu; özel harcamaların yüzde 97.6’sı hanehalkları, yüzde 2.4’ü ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı.

Hanehalklarının toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında ise televizyon ve TV yayın giderlerine yüzde 25.8, kitap, gazete ve dergiye yüzde 16.5, veri işlem ekipmanlarına yüzde 13.3, kablolu ve özel TV yayın hizmetlerine 10.7, kırtasiye ve çizim malzemelerine yüzde 10.4, sinema, tiyatro, konserlere katılımlara ise yüzde 6 oranında harcama yapıldı.

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Gazete ve dergiler azaldı, tirajlar düştü

Yazılı medya alanında ise istatistiklere göre gazete ve dergi sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 2.6 azalarak 5 bin 962’ye gerilerken, bu yayınların yüzde 58.7’si dergiler.

Gazete ve dergilerin tirajı ise 2018 yılında yüzde 17.6 azaldı. Yıllık toplam tiraj 1 milyar 368 milyon 287 bin 463. Bunun yüzde 94.2’si gazeteler.

Sinema salonlarının sayısı arttı, seyirci azaldı

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı yüzde 6.2 artarak 2 bin 858’e çıktı. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 4.2 artarak 342 bin 813 seyirci kapasitesine ulaştı.

Sinema sayısındaki artışa rağmen, seyirci sayısı yüzde 5.4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişiye düştü.

Yerli film seyirci sayısı yüzde 3.4 artarak 39 milyon 195 bin 881 kişiyken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 16.4 azalarak 25 milyon 576 bin 499 kişiye geriledi.

Tiyatro salon sayısı azaldı, koltuk sayısı arttı

Tiyatro salon sayısı yüzde 6 azalarak 736’ya gerilerken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 9.5 artarak 314 bin 479 oldu.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 6.6 artışla 33 bin 772 olarak kayda geçti.

Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 6.9 artarken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 5.3 arttı.