TÜİK: Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 1.2 artışla yüzde 2.5 milyara çıktı

Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 1.2 artarak 2.5 milyar dolara yükselirken, ocak-ağustos döneminde yüzde 58.2 azalışla 20.58 milyar dolara geriledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ihracat ağustosta 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 1.6 artarak 12.52 milyar dolar, ithalat yüzde 1.5 artarak 15.24 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Yılın sekiz aylık döneminde ise ihracat yüzde 2.6 artışla 111.36 milyar dolar artarken, ithalat yüzde 16.4 düşüşle 131.94 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018’in ağustos ayında yüzde 83.3 iken, 2019 ağustos ayında yüzde 83.4’e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ağustosta bir önceki aya göre ihracat yüzde 1.5 azaldı, ithalat yüzde 0.4 arttı.

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Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ağustosta önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0.8, ithalat yüzde 0.2 azaldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 4 Eylül’de açıkladığı Ticaret Bakanlığı öncü verilerine göre Özel Ticaret Sistemi’ne göre dış ticaret açığı ağustosta yüzde 0.88 azalışla 2.45 milyar dolara inmişti.