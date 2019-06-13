TÜİK: Denetimsiz avcılık yüzünden balık ihtiyacını artık çiftliklerle karşılıyoruz

AKP döneminde denetimsizlik ve plansızlık nedeniyle avcılıkla elde edilen balık miktarları azalırken, yetiştiricilik arttı; su ürünleri üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.3 azalarak 628 bin 631 tona geriledi. Avcılıkla elde edilen hamsi 17 yılda yarı yarıya azaldı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında su ürünleri avcılığı 2018 yılında yüzde 11.4 azalırken, yetiştiricilik yüzde 13.8 arttı.

Reklam

2001 yılında hamsi avcılığıyla elde edilen hamsi miktarı 320 bin ton iken, geçen yıllar içinde bu sayı neredeyse yarı yarıya azalarak 158 bin tona geriledi. Türkiye’de en çok tüketilen balık türü açık ara farkla hamsi. Diğer taraftan hamsi avcılığı ile elde edilen hamsi miktarı yıldan yıla azalıyor.

Diğer balık türlerinde de benzer azalmalar söz konusu. 2001-2018 yılları arasında istavrit 26 bin tondan 13 bin tona, lüfer 13 bin tondan 2 bin tona, barbun 2 bin 500 tondan 1,500 tona geriledi.

2018 yılında Türkiye’de su ürünleri üretiminin yüzde 35.3’ünü deniz balıkları, yüzde 9.9’unu diğer deniz ürünleri, yüzde 4.8’ini iç su ürünleri ve yüzde 50’sini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Reklam

TUİK verileri bölge bazında değerlendirildiğinde, deniz ürünleri avcılığıyla yapılan üretimde Doğu Karadeniz Bölgesi (yüzde 31.5) ilk sırada yer aldı. Bu bölgeyi Batı Karadeniz (yüzde 30.6), Marmara (yüzde 18.4 ), Ege (yüzde 15) ve Akdeniz Bölgesi (yüzde 4.5) izledi.

Yıllık kişi başına balık tüketimi ise 2007 yılında 8.6 kg iken 2018 yılında yaklaşık 2.5 kg azalarak 6.1 kg’a geriledi.