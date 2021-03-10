TÜİK bünyesindeki enflasyon ve işgücü piyasası danışma kurullarının görevine son verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesinde, en çok eleştiri alan enflasyon ve işsizlik verileri için kısa süre önce kurulan fiyat istatistikleri ve işgücü piyasası danışma kurullarının görevlerine son verildi.

Fotoğraf: Arşiv

Reuters’a bilgi veren iki kaynak, ilgili kurulların görevlerine son verildiğinin kuruldakilere bildirildiğini belirtti.

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Kısa süre içinde iki başkan değişimi yaşanan TÜİK yılbaşında fiyat istatistikleri ve işgücü piyasasına ilişkin danışma kurulları oluşturmuştu.

TÜİK’ten kurulların kurulduğu zamanda yapılan açıklamada amacın ‘uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonu ile Türkiye istatistik sistemindeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak’ olduğu belirtilmişti.

Kurumun açıkladığı işsizlik oranları ve enflasyon rakamları sokaktaki gerçeği yansıtmadığı için uzun zamandır eleştiriliyor. TÜİK bugün itibariyle işgücü verilerinde revizyona da gitti.

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TÜİK’in işgücü piyasasına ilişkin kurulunda sivil toplum kuruluşu temsilcileri Serdar Sayan, Yılmaz Kılıçaslan, Gökçe Uysal, Pınar Kaynak, Luis Pinedo Caro ile akademisyenler Seyfettin Gürsel, Haluk Levent, Meltem Dayıoğlu Tayfur, Oğuz Karadeniz Pamukkale, İnsan Tunalı gibi isimlerin yanında TÜİK temsilcileri de yer alıyordu.