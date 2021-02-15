Enflasyon ve işsizlik verileriyle eleştirilen TÜİK’te başkanlığa yeni atama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığına, başkan yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

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TÜİK’ten yapılan açıklamada, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun başkanlığına Muhammed Cahit Şirin’in yerine başkan yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atanmıştır” dendi.

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Şirin göreve 22 Mayıs 2020’de gelmişti. Bu dönemde Berat Albayrak Hazine ve Maliye bakanlığı görevini henüz bırakmamıştı.

Enflasyonun da aralarında yer aldığı TÜİK verileri, başta muhalefet olmak üzere sokaktaki gerçekleri yansıtmadığı gerekçesi ile uzun süredir eleştiriliyor.

TÜİK verilerine olan güvensizlik özellikle 2019 yılında belirginleşti. Muhalefet ilk kez Haziran 2019’da TÜİK’in enflasyonu olduğundan daha düşük gösterdiği iddiaları nedeniyle dönemin Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın cevaplaması istemiyle ayrı ayrı TBMM’ye soru önergesi vermişti.

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Önergelerde fiyatların TÜİK’in ölçüm yaptığı dönemlerde kasten düşürülmesinin firmalardan talep edilip edilmediği sorulmuştu.

Enflasyon verilerine ilişkin ilk tartışma Eylül 2018’de enflasyon verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde açıklanması sonrası TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı’nın görevinden alınmasıyla başladı.

Daha sonra ise TÜİK’te ilgili dönemde başkan olarak görev yapan Yinal Yağan 2019’da istatistiklerin sağlıklı olmadığı ve verilerde siyasi etki bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Bu konuda daha sonra resmi bir açıklama yer almadı ancak kamuoyunda tartışmalar devam etti.

TÜİK kısa süre önce, en çok eleştiri alan enflasyon ve işsizlik verilerine yönelik danışma kurulları oluşturdu. İlgili kurullara da tanınmış birçok akademisyenin de aralarında barındıran kişileri atadı.