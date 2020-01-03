TÜİK: 2019’da TÜFE yüzde 11.84, ÜFE yüzde 7.36

TÜFE’de 2019 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11.84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15.18 artış kaydedildi.

Fotoğraf: DHA

ÜFE’de ise 2019 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.69, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7.36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.36 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17.56 artış kayda geçti.

Reklam

TÜİK’in verilerine göre TÜFE’de bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4.53 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7.03 ile eğlence ve kültür ve yüzde 9.79 ile ev eşyası oldu.

TÜFE, alkollü içeceklerde yüzde 43.12’yi gördü

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 43.12 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 14.46 ile eğitim, yüzde 13.63 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı aralık ayında azalış gösteren grup yüzde 0.11 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2.93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 0.57 ile ulaştırma, yüzde 0.42 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Reklam

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 13.31, imalatta yüzde 6.98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12.43 artış, su temininde yüzde 7.94 azalış olarak kaydedildi.

ÜFE madencilikte, imalatta, enerjide arttı; su temininde azaldı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0.54, imalatta yüzde 0.83 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.88, su temininde yüzde 0.59 azalış olarak kayda geçti.

Yıllık en fazla azalış yüzde 7.94 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması, yüzde 3.49 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2.76 ile ana metallerde oldu.

Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 25.22, tütün ürünleri yüzde 25.17, diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri yüzde 16.78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.