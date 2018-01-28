‘Tuhaf yayın’ sonrası: TRT Haber spikeri görevden el çektirildi, inceleme başlatıldı

TRT Haber, ‘PKK yerine yanlışlıkla TSK’nın sivilleri vurduğunu söyleyen’ spiker Tuğba Dalkılıç’ı ekrandan çekti, inceleme başlattı.

Dalkılıç, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili haber verirken şunları söylemişti: “Muhabirlerimiz çok önemli bilgiler verdi. Mesela az önce Bülent Çulcuoğlu hemen çatışmaların yaşandığı bölgeden dedi ki, ‘TSK, sivillere işte bu noktadan saldırıyordu.’ Özellikle başından beri diyoruz ya, TSK stratejik nokta Burseya Dağı. Özellikle TSK, oradan sivil halka bombardıman gerçekleştiriyor, saldırıyordu.”

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Spiker daha sonra Twitter hesabından aslında PKK diyeceğini ancak yanlışlıkla TSK dediğini ifade etmişti.

TRT Haber, konuyla ilgili inceleme başlatırken spikerin yerine başka bir kişinin getirildiğini duyurdu: “28.01.2018 tarihinde (bugün) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ÖSO ile birlikte Zeytin Dalı harekâtı çerçevesinde Burseya Dağı’nı ele geçirmek için başlattığı operasyon TRT Haber kanalında başarılı bir şekilde izleyicilerimize ulaştırılmıştır. Operasyonun yapıldığı Burseya Dağı’ndan canlı görüntülerle aktarılan yayın sırasında ekranda olan spikerimiz, bağlantı yaptığı muhabirimiz Bülent Çulcuoğlu’nun ifadelerini canlı yayının vermiş olduğu heyecanla yanlış aktarmıştır. Bu istenmeyen bir canlı yayın kazasıdır. Yaşanan bu üzücü hatanın ardından spikerimiz derhal ekrandan çekilmiş, yerine yeni bir arkadaşımız görevlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu spikerimiz hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurur ve yaşanan bu hata nedeniyle özür dileriz.”