Tuğberk Selçuk’un kişisel sergisi The Bodrum Edition’da

Türkiye’nin Turkuaz kıyısında yer alan, Ian Schrager ve Marriott International iş birliği ile açılan The Bodrum Edition, 7 Ağustos itibariyle Tuğberk Selçuk’un ‘1 İÇİNDE 3′ adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçının son kavramsal serisi olan kurşun geçirmez camdan ürettiği; gerçeklik, zihin ve algı gibi konuları sorgulatan, transparanlık kavramı üzerinden gerçek bir dünya arayışına iten heykelleri, sanatseverlerle buluşuyor.

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Sanatçı sergisini şu sözlerle anlatıyor: “Sanatçı ikinci kişiliğiyle devamlı olarak oyunlar oynar ve bazen de o bölünmüş kişiliğine savaş açar. Genelde bu savaş camdaki kendi yansımasıyladır. Fakat cam bizim gibi kırılgan bir malzemedir ve herhangi bir darbeden kırılır ve yansımadaki kişiliği parçalanarak yok olur diye sanatçı yansımasına zarar veremez. Vuramaz, kıramaz çünkü cam tehlikelidir ve asla yansımasını tamamen parçalayıp kaybetmek istemez. Gerçekliği temel alan adil bir savaş için sanatçı malzeme arayışına girer ve kurşun geçirmez cama yönelir. Artık yansımasında gördüğü diğer kişiliğiyle büyük bir savaşa hazırdır, kazanan ve kaybedenin olmadığı, sonsuz bir savaş.”

Globart kreatif danışmanlığında hazırlanan sergi, The Bodrum Edition’ın imza restoranı Brava’da yer alırken otelin farklı yerlerinde de sanatçının heykelleri sürpriz bir şekilde misafirlerin karşısına çıkıyor.

Açık hava konseptiyle ve Perulu şef Diego Muñoz imzasıyla sadece yerel üreticilerin taze ürünlerini kullanarak çevrenin çeşitliliğini kutlayan Brava’daki Tuğberk Selçuk sergisi, 20 Ağustos tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.

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Tuğberk Selçuk hakkında

1986’da İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde başladığı eğitimine Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde sürdürdü. 2012 yılından beri beş kişisel sergi; bir kısmı Londra, Seul, Milano ve Basel’de olmak üzere; birçok karma sergide yer aldı. Çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor.

The Bodrum Edition hakkında

Bodrum yarımadasının Batı tarafında, Yalıkavak Marina’ya yalnızca 3 kilometre mesafede konumlanan The Bodrum Edition, pek çoğu Ege Denizi’ne bakan ve kendi balkonu, bahçesi veya özel havuzuna sahip 108 misafir odası, suit ve villalardan oluşuyor.

Otelin tasarımında infinity havuz ve bahçe lounge’larının yanı sıra içerisinde Türk hamamı, spor salonu ve özel bungalovlara sahip olan ve benzersiz bir beach club sunan sanat eseri niteliğinde bir spa deneyimi de bulunuyor.

Otelin eşsiz yemek ve içki deneyimi kapsamında, iki adet bar, koya bakan gurme bir barbekü, gece kulubü ve günlük lezzetler sunan alternatifler bulunuyor. Otelde yer alan 1200 metrekarelik açık ve kapalı etkinlik alanları ise toplantı stüdyoları, toplantı odaları ve bir adet balo salonundan oluşuyor.