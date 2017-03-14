Tugay Kerimoğlu’nun son imzası: Galatasaray’dan alacağı 1 milyon liradan vazgeçti

Galatasaray’ın efsane isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılı kulübün kendisine ödemesi gereken 250 bin avro (yaklaşık 1 milyon lira) tutarındaki alacağından vazgeçti.

İtalyan teknik direktör Roberto Mancini’nin yardımcılığını yaptığı dönemde alacaklarını tahsil edemeyen Kerimoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurmuştu.

Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük’ün haberine göre başvuruyu değerlendiren kurul, Galatasaray’ın Kerimoğlu’na 250 bin avro ödemesine hükmetti.

Altyapısından yetiştiği ve 12 yıl boyunca formasını giydiği sarı-kırmızılı kulübün mali sorunlarla boğuştuğu bir dönemde bu paradan vazgeçen 47 yaşındaki teknik direktör, alacağı para, yargılama gideri, vekalet ücreti dahil Galatasaray’dan hiçbir hak ve bedel talep etmediğine dair feragatnameye imza attı.