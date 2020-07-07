Tüfekle uyuşturucu iğne atarak büyükbaş hayvan çalmaya çalışan dört kişi yakalandı

Manisa’nın Soma ilçesinde dört kişi, mezrada otlayan büyükbaş hayvanları, tüfekle uyuşturucu enjekte ederek çalma girişiminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Türkali Mahallesi Kısacıklar mezrasında hayvanlarını otlatan A.M. (77), bir hayvanın baygın yattığını ve bir aracın uzaklaştığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.

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Jandarma ekipleri, hayvanın uyuşturucu iğne atılarak bayıltıldığını belirledi.

A.M.’nin plakasını bildirdiği araç, Soma-Savaştepe yolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, uyuşturucu iğne atan iki tüfek ile 23 enjektör ele geçirildi.

Kiralık olduğu belirlenen aracın sürücüsü F.K.M. (26) ile araçtaki C.D. (23), C.K. (33) ve R.T. (29) gözaltına alındı.

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İfadeleri alınan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.