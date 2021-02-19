Tüfekle oynarken, yedi yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu

Gaziantep’te, evde av tüfeğiyle oynayan Ali K. (20) yanlışlıkla tetiğe dokununca uyuyan yeğeni Fatih K.’nın (7) ölümüne neden oldu. Ali. K. gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Türktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ali K., sabah saatlerinde birlikte yaşadığı ağabeyinin evinde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla tetiğe dokununca tüfekten çıkan saçmalar odada uyuyan yeğeni Fatih K.’ya isabet etti.
Silah sesiyle uyanan küçük çocuğun babası ve diğer aile fertleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Fatih K.’nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.