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Tüfekle ateş açıldı: 27 saçmanın isabet ettiği köpeğin iç kanama riski var

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Muğla’da kimliği belirsiz biri tarafından açılan ateş sonucu 27 saçmanın isabet ettiği köpek ‘Lisa’ tedaviye alındı.

Temsilidir. (Fotoğraf: Reuters)

AA’nın haberine göre, Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi Müsgebi Caddesi’ndeki evin bahçesinde bulunan iki yaşındaki köpeğe bir kişi tüfekle ateş açtı.

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Yaralanan köpek, silah sesini duyarak bahçeye gelen yurttaşlarca veterinere götürüldü. Köpeğin önce kanaması durduruldu, karın boşluğu ve kalça kısmında 27 saçma tespit edildi.

Polis saldırganı arıyor

Veteriner Yasemin İnce, melez köpeğin tedavisinin bir süre devam edeceğini ifade etti.

İnce, köpeğin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını beklediklerini anlatarak “Saçma tanelerinin olduğu bölgeler hayati tehlike oluşturacak bir bölge değil ama bu durumlarda her zaman için iç kanama riski var. O nedenle ilk 24 saat çok önemli” dedi.

Polis, plakası tespit edilemeyen otomobille kaçan saldırganın peşinde.

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