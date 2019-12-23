Tüfek ve fare zehriyle boşanma aşamasındaki eşini öldürmek isteyen adam yakalandı

İstanbul’da boşanma aşamasındaki eşine saldırmak için yanına pompalı tüfek ve fare zehiri alarak yola çıkan erkek, kadının işlettiği kuaförün önünde yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, bugün saat 09:30 sıralarında Avcılar’da meydana geldi. Devriye görevi yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Önal Caddesi’nde insanların panikle koşuşturarak yardım istediğini görünce harekete geçti. Polis, İsmibey L.’yi elinde bulunan pompalı tüfekle yakaladı. İsmibey L.’nin cadde üzerinde kuaför dükkanı bulunan, altı ay önce kendisinden boşanmak için dava açan eşi H.L.’yi vurmak için geldiğini söylediği öğrenildi.

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Üç çocuk annesi H.L.’nin eşinin geldiğini görünce kapıyı kilitleyerek polisi aradığı belirtildi. Gözaltına alınan İsmibey L.’nin üzerinde pompalı tüfeğin yanı sıra 34 dolu fişek, bir kutu fare zehri, meyve bıçağı da çıktı. Garsonluk yapan, gündelik işlerde de çalışan İsmibey L.’nin Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri devam ediyor.