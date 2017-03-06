Tudor’un yeni sisteminde Yasin Öztekin’in ‘işi zor’: Hoca ‘At gibi koşabiliyorsun’ dedi, ben de ‘Tamam’ dedim 

Galatasaray’ı üçlü savunmayla oynatmaya başlayan Igor Tudor’un sağ kanadı teslim ettiği Yasin Öztekin, “O pozisyonda daha fazla koşmam lazım. Benim için zor ama sonuçta koşabiliyorum” dedi.

‘Beşiktaş maçının özrü yok’

Sarı-kırmızılıların 90+6’da Eren Derdiyok’un golüyle 3-2 kazandığı Antalyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, TT Arena’da 1-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisini hatırlatan Öztekin, şunları söyledi: “Geçen hafta Beşiktaş karşısında üç puan almak istiyorduk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ama yeni sistemle ikinci defa oynadık o maçta. Ama onun özrü yok. O maçı kazanmamız lazımdı. Dediğim gibi son haftalarda çok puan kaybettik. Bugün de Eren’in attığı golle kazandık. Bizim için çok önemliydi. Dediğim gibi yeni hoca, yeni sistem. Hepsinin adapte olması, daha fazla koşması lazım bu sistemde. O yüzden kazandığımız için çok mutluyuz.”

‘O pozisyonda daha fazla koşmam lazım’

Üç hafta önce göreve gelen Tudor’un yeni sisteminde daha fazla koşması gerektiğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti: “Son iki maçta kendimi iyi hissediyorum ama daha fazla koşmam lazım o pozisyonda. Ofansa gittiğimizde ofans olmam lazım. Defansa geldiğimizde beşli defans yapmam lazım. Benim için zor ama sonuçta koşabiliyorum. ‘Hoca ‘At gibi koşabiliyorsun’ dedi’. Ben de ‘Tamam hocam, koşarım’ dedim. O yüzden 10 bin 970 koşmuşsun. Azmış ya. Bazen az koşuyorsun ama yeniyorsun.”